Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 8 января: дождливый локдаун и возвращение на Родину

Главные новости Одессы 8 января: дождливый локдаун и возвращение на Родину

Вчера, в пятницу, 8 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

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Со вчерашнего дня, 8 января, в Украине, и в частности, в Одессе, начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.

«Одесская жизнь» посмотрела, что происходило в центре Одессы в первый дождливый локдауновский день, а также как работали в первый день карантина магазины и супермаркеты.

В Одессе сносят дом №20 по улице Торговой. Часть «верха» дома уже ушла в прошлое. Сам дом на Торговой, 20 тоже уходит в историю.

8 января, в Украину вернулись четверо украинских моряков – членов экипажа турецкого судна «Капитан Хайям» (Captain Khayyam). Они с 2016 года находились в одной из тюрем в Ливии. В их числе – двое одесситов.

Фото Марии Котовой

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