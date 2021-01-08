В Одессе сносят многострадальный дом на Торговой (фото)

В Одессе сносят дом №20 по улице Торговой. Часть «верха» дома уже ушла в прошлое. Сам дом на Торговой, 20 тоже уходит в историю. Частично обвалившийся в прошлом году, он теперь станет только воспоминанием.

О судьбе дома, которая складывалась довольно печальным образом в последнее время, мы рассказывали в конце прошлого года.

Напомним, после частичного обрушения застройщик выкупил квартиры у пострадавших жильцов.

Сейчас за ограждением просматривается техника, на останках дома — рабочие. Народ немного испуганно наблюдает за происходящим.

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