Локдаун с 8 января в Украине не отменили – какие ограничения ждут одесситов?

С сегодняшнего дня, 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.

Как сообщили пресс-службе Кабинета министров Украины, ограничения вступили в силу в соответствии с постановлением украинского правительства, принятом 9 декабря 2020 года, с тем, чтобы не допустить распространения в стране новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников.

В Кабмине напоминают, что согласно принятому документу, с 8 до 24 января 2021 года запрещается:

работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);

прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;

проведение массовых мероприятий;

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

посещение театров, кинотеатров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа торгово-развлекательных центров, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;

работа непродовольственных рынков;

работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

При этом ограничения не распространяются на:

работу общественного транспорта;

торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и товарами и кормами для животных;

торговлю средствами гигиены и средствами связи;

торговлю бытовой химией и печатной прессой;

работу автозаправочных станций и СТО;

работу банков и почтовых операторов;

работу парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи);

работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00);

спортивные мероприятия профессиональных клубов (без зрителей).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что начало карантина могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.

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