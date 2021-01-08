Локдаун с 8 января в Украине не отменили – какие ограничения ждут одесситов?

С сегодняшнего дня, 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.
Как сообщили пресс-службе Кабинета министров Украины, ограничения вступили в силу в соответствии с постановлением украинского правительства, принятом 9 декабря 2020 года, с тем, чтобы не допустить распространения в стране новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников.
В Кабмине напоминают, что согласно принятому документу, с 8 до 24 января 2021 года запрещается:
- работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);
- прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;
- проведение массовых мероприятий;
- посещение учебных заведений, кроме детских садов;
- посещение театров, кинотеатров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа торгово-развлекательных центров, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;
- работа непродовольственных рынков;
- работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.
При этом ограничения не распространяются на:
- работу общественного транспорта;
- торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и товарами и кормами для животных;
- торговлю средствами гигиены и средствами связи;
- торговлю бытовой химией и печатной прессой;
- работу автозаправочных станций и СТО;
- работу банков и почтовых операторов;
- работу парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи);
- работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00);
- спортивные мероприятия профессиональных клубов (без зрителей).
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что начало карантина могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.
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