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Локдаун с 8 января в Украине не отменили – какие ограничения ждут одесситов?

Локдаун с 8 января в Украине не отменили – какие ограничения ждут одесситов?

С сегодняшнего дня, 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.

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Как сообщили пресс-службе Кабинета министров Украины, ограничения вступили в силу в соответствии с постановлением украинского правительства, принятом 9 декабря 2020 года, с тем, чтобы не допустить распространения в стране новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников.

В Кабмине напоминают, что согласно принятому документу, с 8 до 24 января 2021 года запрещается:

  • работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);
  • прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;
  • проведение массовых мероприятий;
  • посещение учебных заведений, кроме детских садов;
  • посещение театров, кинотеатров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа торгово-развлекательных центров, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

При этом ограничения не распространяются на:

  • работу общественного транспорта;
  • торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и товарами и кормами для животных;
  • торговлю средствами гигиены и средствами связи;
  • торговлю бытовой химией и печатной прессой;
  • работу автозаправочных станций и СТО;
  • работу банков и почтовых операторов;
  • работу парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи);
  • работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов (без зрителей).

инфографика зимнего карантина

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что начало карантина могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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