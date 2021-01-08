В Украину вернулись четверо моряков после 5-летнего заточения в ливийской тюрьме (видео)

Сегодня утром, 8 января, в Украину вернулись четверо украинских моряков – членов экипажа турецкого судна «Капитан Хайям» (Captain Khayyam). Они с 2016 года находились в одной из тюрем в Ливии.

Об этом сообщила в Facebook вице-губернатор Одесской области, глава наблюдательного совета благотворительного фонда помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» Светлана Фабрикант.

В частности, домой вернулись одесситы – моторист Евгений Морарь и старпом Олег Войнеровский, а также мотористы Владимир Тостоган из Белгорода-Днестровского и Павел Чайка из Херсона. Моряки уже встретились с родными.

«После 5 лет Ливийской тюрьмы – дома!.. Передать эмоции сложно», – комментирует Светлана Фабрикант.

Опубликовано Светланой Фабрикант Четверг, 7 января 2021 г.

Турецкий танкер Captain Khayyam был задержан в территориальных водах Ливии в феврале 2016 года. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил моряков и других членов команды к пяти годам заключения якобы за контрабанду нефтепродуктов.

Вчера, 7 января, стало известно, что моряков выпустили на свободу, и они отправились на Родину.

Как сообщалось, в декабре 2020 года в водах Гвинейского залива у берегов Нигерии вооруженные пираты атаковали сухогруз Stevia и захватили в плен восьмерых членов экипажа, в том числе шестерых украинцев.

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Фото: Facebook Светланы Фабрикант