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Локдаун в Одессе: как работают магазины и супермаркеты в первый день карантина (фото)

Локдаун в Одессе: как работают магазины и супермаркеты в первый день карантина (фото)

В Украине рождественские праздники начались с карантина. И пока одесситы приходят в себя после празднования Рождества, «Одесская жизнь» посетила несколько магазинов и супермаркетов, чтобы проверить, действуют ли уже карантинные ограничения или нет.

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Несмотря на то, что сегодня по всей Украине вступили в силу ряд ограничений, одесситы без каких-либо трудностей посещают местные супермаркеты и совершают в них покупки. На прилавках в свободном доступе не только товары первой необходимости (к примеру, продукты питания, бытовая химия, средства гигиены), но и детские игрушки, новогодняя мишура, канцтовары, посуда, предметы гардероба и нижнее белье.

В магазинах бытовой химии можно купить даже декоративную косметику (а это сейчас запрещено). У стойки с косметикой висит только предупреждение о том, что пользоваться пробниками опасно для здоровья. Но все же некоторые магазины просят соблюдать дистанцию и правильно носить маски, а также впускают на свою территорию не больше трех человек.

А вот в таких магазинах как  «Все по…» или «Эконом» ограничения и рекомендации Минздрава сразу начали соблюдать. К примеру, продавцы оградили недопустимый к продаже товар пленкой. Но некоторые одесситы все еще просят его продать, например, наборы посуды, полотенца или предметы домашнего обихода. Напомним, что сейчас рождественские праздники, и в таких магазинах одесситы часто ищут подарки для себя и своих родных по доступной цене.

Что касается ателье, мастерских по ремонту обуви и парикмахерских, то здесь уже предоставляют услуги по предварительной записи онлайн или по телефону.

И напомним: пресса осталась в свободном доступе. Так, что покупайте газеты и следите за нашими новостями!

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Ранее мы рассказывали, как проходит первый день локдауна в центре Одессы.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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