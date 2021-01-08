В Одессе – дождливый локдаун: как это происходит? (фото)

Оглянуться не успели, как набежал локдаун. Одесситы уже говорят по этому поводу: «У нас тут лох и даун». Как происходит первый дождливый локдауновский день в центре города?

В общем, практически как в те самые дни карантина выходного дня, когда разобраться, что закрыто, что открыто, было не так-то и просто.

Точно известно, что закрыт зоопарк, как и большинство одесских магазинов и кафе. Рынки работают.

В магазине «Антошка» на улице Греческой купить можно только детское питание и сладости. Все остальное – за оградительной лентой. Пассаж открыт, но некоторые магазины в нем не работают. ТЦ «Европа» на Дерибасовской закрыт. Работает там только «Таврия В», все остальное перекрыто оградительными лентами. В ТЦ «Афина» что-то открыто, что-то закрыто. Кстати, в «Таврии В» в «Афине» открыты все отделы, без оградительных лент.

Кафе работают на вынос. А у «Макдональдса» и «KFC», как обычно, выстроились очереди. Столики собраны вместе и тоже «украшены» оградительной лентой. Некоторые кафешки не обратили внимание на очередные ограничения, даже столики с улиц не убрали. Они стоят, к примеру, на «Одесской ярмарке».

Многие магазины вывесили объявления: «закрыто на локдаун», «работаем на вынос», «на самовывоз», «на заказ».

Народ жалуется не так на локдаун, как на дождь в выходные. Люди у катка на Греческой, к примеру, очень опечалены тем, что нельзя покататься.

Как было и в дни карантина выходного дня, закрытая дверь и строгое объявление еще не означает, что здесь таки и в самом деле закрыто, зачастую дверь благополучно открывается, и вас пускают внутрь – вероятно, это и есть «самовынос» и «самовывоз» и «получение заказа».

Фото автора