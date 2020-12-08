Главные новости Одессы 7 декабря: скользкие улицы и светящиеся катакомбы

Вчера, в понедельник, 7 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе в связи с погодными условиями на дорогах образовался гололед.

В Одессе действовали пять сall-центров, которые сотрудничали с российскими бизнес-структурами. А те, в свою очередь, финансировали сепаратистов из «ЛНР» и «ДНР».

Одесский музей западного и восточного искусства временно перестанет принимать посетителей из-за распространения коронавируса.

Катакомбы в селе Нерубайском признали самым большим подземным арт-пространством Европы. Здесь разместили инсталляции, которые святятся в темноте.

В Одессе на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, установили традиционный иудейский девятисвечник – ханукию.