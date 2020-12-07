В Одессе из-за коронавируса закрывается музей

Как сообщается на странице музея в Facebook, учреждение будет закрыто в период с 8 по 16 декабря.

«Надеемся, что эта вынужденная разлука только умножит желание новых встреч. А они еще будут!» – отмечают в музее.

Напомним, ранее в Одесский музей западного и восточного искусства после длительного пребывания на выставке в Италии вернулись картины выдающегося голландского живописца 17 века Франса Хальса «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей».

Фото: Facebook Одесского музея западного и восточного искусства