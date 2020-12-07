Одесские катакомбы признали самым большим арт-пространством Европы

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Фейсбуке.

Общая длина подземелья составляет 75 метров. Здесь разместили инсталляции, которые святятся в темноте благодаря использованию специальных красок и люминофоров (веществ, которые поглощают энергию и превращают её в свет), а также картинную галерею. Подобного арт-пространства в Европе больше нет.

«Местные художники из арт-студии «Золотое сечение» (руководитель Мария Василевская) сумели создать удивительную синергию истории и современности. Соорганизатор рекорда — ОО «Мастера чудесный»», — пишет Ветрова.

Напомним, что и в селе Загнитков Кодымского района Одесской области заброшенные штольни превратили в арт-пространство.

Фото: facebook.com/Лана Ветрова