В Одессе на дорогах участились ДТП, образовались гололед и пробки (фото)

В Одессе в связи с погодными условиями на дорогах образовался гололед.
Из-за этого участились мелкие ДТП, передает корреспондент “Одесской жизни”.
На дорогах пробки. Они наблюдаются на Среднефонтанской, в районе Пересыпского моста, на Люстдорфской дороге и площади Толбухина, Николаевской, Южной и Объездной дорогах.
*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сегодня вечером, 5 декабря, в Одессе на улице Академика Филатова возле дома 70/1 столкнулись три автомобиля.
Сегодня утром, 5 декабря, в городе Измаиле Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля KIA – машина въехала прямо в двери городской поликлиники.
Сегодня утром, 2 декабря, в Одессе на Таирова столкнулись два легковых авто. Одна машина перевернулась.
Вчера вечером, 27 ноября, в Беляевском районе Одесской области грузовик сбил насмерть мужчину.
В Одессе полиция начала уголовное производство по факту сегодняшнего ДТП на улице Среднефонтанской, где автокран въехал стрелой в маршрутку с пассажирами.
Контакты
Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.
65058, г. Одессаул. Маршала Говорова, 2офис 314
+38 (048) 734-22-77+38 (048) 748-02-99mail.centrmedia@gmail.com
Мы в сети
Наши партнеры
Реклама на сайте
Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail: gazeta_np@ukr.net
Медиакит
Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.