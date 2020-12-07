В Одессе возле Дюка «выросла» традиционная ханукия (фото)

Первую «свечу» на ханукии планируется зажечь вечером 10 декабря, когда евреи всего мира начнут праздновать праздник свечей – Хануку.

Еврейский праздник Ханука («ханукия» означает «девятисвечник») отмечается в течение восьми дней еще со ІІ века до н.э. Он основывается он на событиях, которые произошли в 144 году до н.э. Тогда сирийский царь Антиох IV запретил евреям под страхом смертной казни соблюдать религиозные обряды. Кроме того, в Храм велено было внести статую Зевса. Но вопреки ожиданиям завоевателей, многие евреи остались верными своим традициям и начали возникать очаги сопротивления. Объединили разрозненные повстанческие силы священник Матитьяху из рода Хасмонеев и его сыновья Маккавеи. А венцом восстания стало освобождение Иерусалима и очищение Храма от языческих культов. В нем евреи нашли лишь один кувшинчик ритуально чистого оливкового масла для храмового семисвечника. Его должно было хватить только на день. Но огни горели целых восемь дней, пока не было изготовлено новое масло.

Фото: Думская