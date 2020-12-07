Новости Одессы и Одесской области

В Одессе возле Дюка «выросла» традиционная ханукия (фото)

В Одессе возле Дюка «выросла» традиционная ханукия (фото)

Сегодня, 7 декабря, в Одессе на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, установили традиционный иудейский девятисвечник – ханукию.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Первую «свечу» на ханукии планируется зажечь вечером 10 декабря, когда евреи всего мира начнут праздновать праздник свечей – Хануку.

установка ханукии в Одессе

иудейская ханукия на Приморском бульваре в Одессе

Еврейский праздник Ханука («ханукия» означает «девятисвечник») отмечается в течение восьми дней еще со ІІ века до н.э. Он основывается он на событиях, которые произошли в 144 году до н.э. Тогда сирийский царь Антиох IV запретил евреям под страхом смертной казни соблюдать религиозные обряды. Кроме того, в Храм велено было внести статую Зевса. Но вопреки ожиданиям завоевателей, многие евреи остались верными своим традициям и начали возникать очаги сопротивления. Объединили разрозненные повстанческие силы священник Матитьяху из рода Хасмонеев и его сыновья Маккавеи. А венцом восстания стало освобождение Иерусалима и очищение Храма от языческих культов. В нем евреи нашли лишь один кувшинчик ритуально чистого оливкового масла для храмового семисвечника. Его должно было хватить только на день. Но огни горели целых восемь дней, пока не было изготовлено новое масло.

Фото: Думская

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить