Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 6 марта: несчастные дома и тихий дикий пляж

Главные новости Одессы 6 марта: несчастные дома и тихий дикий пляж

В субботу, 6 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

В Одесской области – очередное кадровое назначение: президент Владимир Зеленский назначил главу Измаильской районной государственной администрации.

В Одессе создают дополнительные места для лечения больных, зараженных коронавирусом.

Заканчивать процесс реконструкции-реставрации несчастного дома Либмана в Одессе будет не та компания, которая предложила на торгах наименьшую цену.

В центре Одессы оказался под угрозой «гроха» очередной старый дом.

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Одесса – Киев возле контрольного пункта «Дачного», где столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и служебное авто патрульной полиции Toyota Prius.

Корреспондент «Одесской жизни» наведался на единственный в Одессе мыс Большой Фонтан. Не все слышали и уж тем более мало кто бывал здесь, а зря. Это один из немногих диких пляжей, которых не коснулась суета цивилизации.

Фото Ивана Мягченкова

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