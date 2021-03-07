Главные новости Одессы 6 марта: несчастные дома и тихий дикий пляж

В субботу, 6 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
В Одесской области – очередное кадровое назначение: президент Владимир Зеленский назначил главу Измаильской районной государственной администрации.
В Одессе создают дополнительные места для лечения больных, зараженных коронавирусом.
Заканчивать процесс реконструкции-реставрации несчастного дома Либмана в Одессе будет не та компания, которая предложила на торгах наименьшую цену.
В центре Одессы оказался под угрозой «гроха» очередной старый дом.
Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Одесса – Киев возле контрольного пункта «Дачного», где столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и служебное авто патрульной полиции Toyota Prius.
Корреспондент «Одесской жизни» наведался на единственный в Одессе мыс Большой Фонтан. Не все слышали и уж тем более мало кто бывал здесь, а зря. Это один из немногих диких пляжей, которых не коснулась суета цивилизации.
Фото Ивана Мягченкова