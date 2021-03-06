Подробности смертельного ДТП под Одессой: за рулем обоих авто были полицейские

Стали известны подробности смертельной аварии, которая случилась на трассе Одесса – Киев возле контрольного пункта «Дачного». Вечером 5 марта там столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и служебное авто патрульной полиции Toyota Prius.

Как сообщает Телеграм-канал «Думская», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, водителями обоих авто были полицейские. Выяснилось, что Prius патрульных не дал дорогу полицейским из Винницкой области, которые ехали в Одессу.

По данным источника, в Hyundai Sonata, которая врезалась в разворачивающийся автомобиль патрульных, находились четверо полицейских из Могилев-Подольска. За рулем был 34-летний капитан, а на пассажирских сидениях лейтенант, старший лейтенант и подполковник полиции.

В ДТП погиб 32-летний старший лейтенант, который проживал в городе Ямполь.

Его коллег с травмами госпитализировали в 11-ю больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, множественными переломами, ссадинами и ушибами.

Виновник ДТП, водитель «Приуса» — 26-летний одессит, лейтенант полиции. Его также госпитализировали в 11-ю горбольницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. С ним в машине были еще двое патрульных в возрасте 30 и 28 лет. Их увезли в областную больницу с подобными травмами.

В полиции установили, что аварию спровоцировал одесский полицейский, нарушивший правила дорожного движения: он с выключенными спецсигналами совершал разворот в сторону Киева и не предоставил преимущество в движении «Сонате», которая ехала в сторону Одессы в попутном направлении. В результате столкновения двух машин, «Сонату» отбросило на отбойник.

По информации одесской патрульной полиции, водителя «Приуса» и двух его сослуживцев временно отстранили от службы. Полиция начала в отношении них служебную проверку. А уголовным производством занялось Госбюро расследований. ДТП квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего). Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось, вечером 5 марта, под Одессой, возле КП «Дачное» произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля Hyundai Sonata и полицейской машины.

На опубликованном в соцсетях видео представлено, что мигалка на автомобиле патрульных загорелась только после столкновения.

Фото Главка Нацполиции в Одесской области

Видео: Телеграм-канал Xydessa