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В центре Одессы может «грохнуть» еще один старый дом (фото)

В центре Одессы может «грохнуть» еще один старый дом (фото)

В центре Одессы оказался под угрозой «гроха» очередной старый дом. Так, во дворе дома №93 по улице Базарной начал проседать грунт после ремонта подземных коммуникаций.

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По словам жильцов дома, по окончанию работ раскоп засыпали, но вскоре земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног. А после очередного обвала края провала вплотную подошли к стенам здания.

обвал во дворе дома на Баразной

Люди опасаются, что это может закончиться очень плохо, так как дом давно пребывает в аварийном состоянии. Левое крыло здания ранее уже обваливалось, и людей отселили, а вот правое крыло до сих пор жилое.

При этом представители местного жилищно-коммунального сектора о проблеме знают, но никаких решений не предлагают.

Дом №93 на Базарной является памятником архитектуры. Он был построен в 1890 году. Известен как доходный дом Олова и Дурьяна.

Напомним, в ночь на 1 марта в Одессе обвалилась часть старого дома №16 по улице Нежинской. Накануне на стене дома образовалась большая трещина. Обломки здания повредили и стоящий рядом дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Фото: Избирком

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