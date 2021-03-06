Президент назначил главу Измаильского района – что о нем известно?

Соответствующее распоряжение было обнародовано 5 марта на сайте главы государства.

Кабмин согласовал кандидатуру Родиона Абашева на должность главы Измальиской райгосадминистрации еще 27 января 2021 года.

До декабря 2020 года Абашев занимал должность первого вице-мэра Измаила, а после стал советником мэра этого города Андрея Абрамченко и депутатом Одесского областного совета от партии «Слуга народа».

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее Зеленский назначил главу Одесской райгосадминистрации – им стал Юрий Крук – сын народного депутата шести созывов и бывшего замминистра транспорта Юрия Крука-старшего и младший брат экс-вице-мэра Одессы, бывшего первого замминистра охраны окружающей природной среды Вячеслава Крука.

Еще по теме: Одесскую область таки перекроили: что изменилось и чем аукнется административная реформа для жителей региона?