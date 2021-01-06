Главные новости Одессы 5 января: медиа-победа и морж-Мороз

Вчера, во вторник, 5 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Украине.

Кабинет министров Украины добавил печатную прессу к перечню товаров, которые смогут продавать в супермаркетах во время жесткого локдауна 8-25 января. Ранее Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, Национальный союз журналистов Украины и Ассоциация независимых региональных издателей Украины обратились с совместным заявлением к премьеру.

В Одессе на 83-м году жизни умер народный депутат Украины первого созыва Анатолий Бутенко.

Одесская водолазная школа Военно-морских сил Украины с 2021 года планирует начать подготовку водолазов для спецподразделений, а также намерена обучать водолазному делу женщин.

Одесский краевед, геолог, педагог, автор книг о городе Дмитрий Жданов создал видеролик, посвященный архитектурным стилям Одессы.

В Одессе мужчина в костюме Деда Мороза искупался в зимнем Черном море.

Рождественский парад трамваев в Одессе перенесли на 8 января.