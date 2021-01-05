Новости Одессы и Одесской области

Читаем фасады Одессы: педагог-краевед создал виртуальную экскурсию для школьников (видео)

Читаем фасады Одессы: педагог-краевед создал виртуальную экскурсию для школьников (видео)

Одесский краевед, геолог, педагог, автор книг о городе Дмитрий Жданов создал видеролик, посвященный архитектурным стилям Одессы. В этом ролике он делает акцент на неповторимом и запоминающемся «лице» города – разнообразии его архитектурных стилей.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Созданный ролик – это своеобразный видеоурок, видеолекция. Как сообщает на своей странице в Facebook сам краевед, школьные экскурсии сейчас не проводятся из-за карантина, однако это не мешает отправиться в виртуальную экскурсию по Одессе.

Ролик создан для учащихся 8-х классов. Но он может быть интересен и краеведам, и гидам, и обычным одесситам, и гостям города.

Четырнадцать минут экранного времени – это увлекательный рассказ, а заодно и путешествие по огромному разнообразию архитектурных стилей, которые делают Одессу неповторимой.

Кроме того, экскурсия дает возможность познакомиться и с «героями» одесских фасадов – изображениями на них Гермеса, кентавра и других символов. Это дает возможность правильно «читать» фасады Одессы.

Ранее одесситку Алену Калетинскую назвали лучшим украинским гидом на карантине.

Скриншот с видео – Мария Котова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить