Читаем фасады Одессы: педагог-краевед создал виртуальную экскурсию для школьников (видео)

Одесский краевед, геолог, педагог, автор книг о городе Дмитрий Жданов создал видеролик, посвященный архитектурным стилям Одессы. В этом ролике он делает акцент на неповторимом и запоминающемся «лице» города – разнообразии его архитектурных стилей.

Созданный ролик – это своеобразный видеоурок, видеолекция. Как сообщает на своей странице в Facebook сам краевед, школьные экскурсии сейчас не проводятся из-за карантина, однако это не мешает отправиться в виртуальную экскурсию по Одессе.

Ролик создан для учащихся 8-х классов. Но он может быть интересен и краеведам, и гидам, и обычным одесситам, и гостям города.

Четырнадцать минут экранного времени – это увлекательный рассказ, а заодно и путешествие по огромному разнообразию архитектурных стилей, которые делают Одессу неповторимой.

Кроме того, экскурсия дает возможность познакомиться и с «героями» одесских фасадов – изображениями на них Гермеса, кентавра и других символов. Это дает возможность правильно «читать» фасады Одессы.

Ранее одесситку Алену Калетинскую назвали лучшим украинским гидом на карантине.

Скриншот с видео – Мария Котова