Новости Одессы и Одесской области

Рождественский парад трамваев в Одессе перенесли из-за погоды

Рождественский парад трамваев в Одессе перенесли из-за погоды

Рождественский парад трамваев в Одессе перенесли на 8 января. 

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Ранее парад планировали провести 7 января, однако на этот день прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

Как сообщает сайт мэрии Одессы, участвовать в параде будут два трехсекционных трамвая «Одиссей МАХ», их украсят гирляндами.

Первый из них выйдет из депо на улице Водопроводной в 17:41 и поедет по маршруту № 26. В 18:05 он проедет по 5-й ст. Люстдорфской дороги, в 18:19 – 11-й станции Люстдорфской дороги. Там развернется и поедет на Старосенную площадь, прибудет на нее примерно в 19:00.

Второй трамвай отправится пор седьмому маршруту с конечной  остановки  на улице Паустовского в 17:30, в 18:16 будет в Херсонском сквере, проедет по спуску Маринеско, ул. Преображенской, ул. Тираспольской, ул. Старопортофранковской, ул. Пантелеймоновской, в 18:55 проедет возле театра Музкомедии, в 19:00 прибудет на конечную остановку у парка Шевченко.

Парад будет без пассажиров, но в вагонах будут колядники, которые на конечных остановках угостят детей сладостями.

Фото: мэрия Одессы

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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