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Медиа победили: украинцы смогут покупать газеты и журналы во время локдауна

Медиа победили: украинцы смогут покупать газеты и журналы во время локдауна

Кабинет министров Украины добавил печатную прессу к перечню товаров, которые смогут продавать в супермаркетах во время жесткого локдауна 8-25 января.

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Как сообщил в телеэфире представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, соответствующее решение правительство приняло сегодня, 5 января, на внеочередном заседании.

«Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать», – сказал Мокан.

При этом он добавил, что такая инициатива исходила от главы Минздрава Максима Степанова.

Напомним, предыдущее постановление Кабмина, которым вводятся правила жесткого январского карантина, не предусматривало продажу в магазинах свежих газет и журналов.

В этой связи Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, Национальный союз журналистов Украины и Ассоциация независимых региональных издателей Украины обратились с совместным заявлением к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой предоставить однозначное разъяснение и внести соответствующие изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года, так как в противном случае может быть нарушено конституционное право граждан на свободный доступ к информации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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