В Одессе будут обучать подводный спецназ и женщин-водолазов (видео)

Одесская водолазная школа Военно-морских сил Украины с 2021 года планирует начать подготовку водолазов для спецподразделений, а также намерена обучать водолазному делу женщин.

Об этом военной телестудии “Бриз” рассказал начальник водолазной школы Сергей Титаренко.

Ранее в школе освоили подготовку водолазов для корабельного состава ВМС, а также специалистов для других государственных структур.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины примут на вооружение еще несколько американских катеров типа Island.

Фото иллюстративное