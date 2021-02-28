Главные новости Одессы 27 февраля: глава нового района и треснувший дом

В субботу, 27 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.
Президент Владимир Зеленский назначил главу Одесской районной государственной администрации – им стал Юрий Крук.
В Одессе дал трещину трехэтажный дом-памятник архитектуры на улице Нежинской, 16.
Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета ищет разработчика проекта реконструкции Ивановского моста.
«Одесская жизнь» узнала, на каких городских трамвайных маршрутах внедрена безналичная оплата.
Муниципальные власти Одессы планируют в течение этого года провести комплексную инвентаризацию всей городской ливневой канализации.
Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»