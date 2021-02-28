Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 27 февраля: глава нового района и треснувший дом

Главные новости Одессы 27 февраля: глава нового района и треснувший дом

В субботу, 27 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Президент Владимир Зеленский назначил главу Одесской районной государственной администрации – им стал Юрий Крук.

В Одессе дал трещину трехэтажный дом-памятник архитектуры на улице Нежинской, 16.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета ищет разработчика проекта реконструкции Ивановского моста.

«Одесская жизнь» узнала, на каких городских трамвайных маршрутах внедрена безналичная оплата.

Муниципальные власти Одессы планируют в течение этого года провести комплексную инвентаризацию всей городской ливневой канализации.

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить