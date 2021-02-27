На одесском Ивановском мосту хотят обустроить велодорожки и установить видеокамеры

Соответствующий тендер обнародован на сайте госзакупок Prozorro.

По условиям закупки, проектно-сметная документация должна предусматривать возможность расширения путепровода и обустройства на нем велодорожек и тротуаров для маломобильных групп населения, а также остановок общественного транспорта.

Помимо этого, подрядчик должен предусмотреть систему видеонаблюдения на мосту и реконструкцию подходов к путепроводу по улице Мельницкой до перекрестка с улицей Василия Стуса и по Овидиопольской дороге до перекрестка с улицей Святослава Рихтера.

Проект реконструкции должен быть готов до конца текущего года. Мэрия готова отдать за него 9 млн грн. Торги назначены на 15 марта.

Отметим, Ивановский мост – стратегически важный для Одессы объект. Он обеспечивает выезд из города и связывает с аэропортом. Он был построен в 1967 году и с тех пор ни разу не ремонтировался капитально.

Напомним, с 1 февраля до 31 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение грузовиков по Ивановскому мосту из-за неудовлетворительного состояния путепровода.

Об «ужасном состоянии» Ивановского моста стало известно еще в августе прошлого года.

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