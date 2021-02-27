Новости Одессы и Одесской области

На одесском Ивановском мосту хотят обустроить велодорожки и установить видеокамеры

На одесском Ивановском мосту хотят обустроить велодорожки и установить видеокамеры

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета ищет разработчика проекта реконструкции Ивановского моста.

Соответствующий тендер обнародован на сайте госзакупок Prozorro.

По условиям закупки, проектно-сметная документация должна предусматривать возможность расширения путепровода и обустройства на нем велодорожек и тротуаров для маломобильных групп населения, а также остановок общественного транспорта.

Помимо этого, подрядчик должен предусмотреть систему видеонаблюдения на мосту и реконструкцию подходов к путепроводу по улице Мельницкой до перекрестка с улицей Василия Стуса и по Овидиопольской дороге до перекрестка с улицей Святослава Рихтера.

Проект реконструкции должен быть готов до конца текущего года. Мэрия готова отдать за него 9 млн грн. Торги назначены на 15 марта.

Отметим, Ивановский мост – стратегически важный для Одессы объект. Он обеспечивает выезд из города и связывает с аэропортом. Он был построен в 1967 году и с тех пор ни разу не ремонтировался капитально.

Напомним, с 1 февраля до 31 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение грузовиков по Ивановскому мосту из-за неудовлетворительного состояния путепровода.

Об «ужасном состоянии» Ивановского моста стало известно еще в августе прошлого года.

Читайте также: В Одессе начали штрафовать нерадивых водителей фур за проезд по Ивановскому мосту.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить