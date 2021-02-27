Зеленский назначил главу Одесского района – кто он?

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства.

Юрий Крук – сын народного депутата шести созывов и бывшего замминистра транспорта Юрия Крука-старшего и младший брат экс-вице-мэра Одессы, бывшего первого замминистра охраны окружающей природной среды Вячеслава Крука.

Юрий Крук-младший учился в Одесской мореходке, а позже получил юридическое образование. Возглавлял порты Черноморска (Ильичевска) и Южного, а также наблюдательный совет Измаильского судоремонтного завода. Был помощником министра транспорта и заммэра Черноморска.

Новоназначенный глава Одесского района трижды избирался депутатом Одесского горсовета (в последний раз – с 2015 по 2020 гг.). В октябре 2020 года баллотировался в мэры Черноморска, но не был избран, зато стал депутатом областного совета от партии «Доверяй делам».

Фото: Думская