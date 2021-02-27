Новости Одессы и Одесской области

Одессу больше не затопит? В мэрии обещают проверить городские ливневки

Одессу больше не затопит? В мэрии обещают проверить городские ливневки

В течение текущего года муниципальные власти Одессы планируют провести комплексную инвентаризацию всей городской ливневой канализации.

Об этом сообщила накануне директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских на заседании комиссии по ЖКХ.

Чиновница отметила, что из-за катастрофического состояния городских ливневок на сегодняшний день после выпадения значительных осадков множество улиц Одессы затапливает.

«Местами канализация не работает, а на некоторых внутриквартальных участках ее нет вообще», – подчеркнула Мостовских.

В итоге депутаты, принявшие участие в работе комиссии, приняли решение комплексно проверить ливневую канализацию города. Это позволит определить, где необходимо безотлагательно провести ремонтные работы, чтобы подтопления прекратились.

Читайте также: В Одессе намерены обустроить больше площадок для крупногабаритного мусора.

Фото: Odessa Online

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить