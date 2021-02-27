Одессу больше не затопит? В мэрии обещают проверить городские ливневки

В течение текущего года муниципальные власти Одессы планируют провести комплексную инвентаризацию всей городской ливневой канализации.

Об этом сообщила накануне директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских на заседании комиссии по ЖКХ.

Чиновница отметила, что из-за катастрофического состояния городских ливневок на сегодняшний день после выпадения значительных осадков множество улиц Одессы затапливает.

«Местами канализация не работает, а на некоторых внутриквартальных участках ее нет вообще», – подчеркнула Мостовских.

В итоге депутаты, принявшие участие в работе комиссии, приняли решение комплексно проверить ливневую канализацию города. Это позволит определить, где необходимо безотлагательно провести ремонтные работы, чтобы подтопления прекратились.

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Фото: Odessa Online