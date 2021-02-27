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Одесский трамвай: где можно расплатиться за проезд по «безналу»?

Одесский трамвай: где можно расплатиться за проезд по «безналу»?

«Одесская жизнь» узнала, на каких городских трамвайных маршрутах внедрена безналичная оплата.

Как рассказал пресс-секретарь КП «Одесгорэлектротранс» Ростислав Баклаженко, на сегодняшний день в одесских трамваях установлено 100 специальных валидаторов для безналичной оплаты проезда. Они работают во всех вагонах на трамвайных маршрутах №1, №7, №5, №12, №15, №18, №21 и №28.

По словам Баклаженко, сначала такие терминалы будут установлены на всех остальных трамвайных маршрутах, а после появятся и в троллейбусах.

Отметим, что текущая установка валидаторов для безналичного расчета – не старт программы «Электронный билет» – это лишь возможность альтернативной оплаты проезда.

Напомним, ранее вице-мэр Дмитрий Жеман сообщил, что в одесских трамвая и троллейбусах установят специальное оборудование для бесконтактной оплаты за проезд.

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Иван Мягченков
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