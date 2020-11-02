Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 2 ноября: старт отопительного сезона и «фонтанчик» близ Привоза

Главные новости Одессы 2 ноября: старт отопительного сезона и «фонтанчик» близ Привоза

Сегодня, в понедельник, 2 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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Стали известны официальные данные по выборам в Черноморский и Кодымский городские советы Одесской области.

В больницах Одессы заканчиваются места для больных с коронавирусом.

В Одессе отопительный сезон начали своевременно. Уже запустили в работу несколько крупных городских котельных.

Одна из одесских школ не смогла в понедельник, 2 ноября, возобновить учебный процесс после осенних каникул.

В Одессе из-под асфальта внезапно забил фонтан воды. Это произошло в понедельник, 2 ноября, около Привоза.

Фото Марии Котовой

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