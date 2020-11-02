Результаты местных выборов: появились официальные данные по двум горсоветам Одесской области

Стали известны официальные данные по выборам в Черноморский и Кодымский городские советы Одесской области.

Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии в горсовет Черноморска избрали 38 депутатов, из которых 11 представляют ОПЗЖ, 9 – партию «За майбутнє», 5 – «Доверяй делам», 4 – «Слуга народа». По три новых депутата будет «Европейской солидарности», «Розумной силы» и «Партии Шария».

В горсовет избрали 14 депутатов, из которых 7 – от «ОПЗЖ», четверо – «За майбутнє» и трое – «ЕС».

Ранее сообщалось, что в Черноморске уже официально назвали победителя выборов мэра.