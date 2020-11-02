Отопительный сезон в Одессе: какие котельные уже запустили в работу?

В Одессе отопительный сезон начали своевременно. Уже запустили в работу несколько крупных городских котельных.

По данным на утро понедельника, 2 ноября, стартовала работа котельных “Южная-1” и “Южная-2”, а также “Северная-2”. К вечеру запустят “Северную-1”, рассказал на дистанционном совещании в мэрии Одессы директор Департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

“Мы не только запустили основные городские котельные, но и держим на контроле ситуацию с частными”, – отметил во время совещания мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним,, что в школах Одессы отопление планируют включить в ближайшие два дня.

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Фото (иллюстративное): Думская