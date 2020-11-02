Одна из одесских школ не смогла открыться после каникул

Одна из одесских школ не смогла в понедельник, 2 ноября, возобновить учебный процесс после осенних каникул.

В школе №49 (пос. Котовского, ул. Давида Ойстраха, 12) один из сотрудников заболел коронавирусом. В сязи с этим в школе проводят дезинфекцию. Планируется, что дети выйдут на учебу уже завтра, 3 ноября.

Об этом на дистанционном совещании в мэрии рассказала Директор департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

Напомним, что отопление в одесских школах обещают включить в ближайшие два дня.