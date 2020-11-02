Одесский гейзер: около Привоза из-под асфальта внезапно забил фонтан (видео) (фото)

В Одессе из-под асфальта внезапно забил фонтан воды.
Это произошло в понедельник, 2 ноября, около рынка “Привоз”, сообщает Телеграм-канал “Одесса Life”.
И демонстрирует видео с места события.
На фото корреспондента “Одесской жизни” место происшествия выглядит так:
Фото Марии Котовой
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