Ясенівський край

Прогноз погоды в Одессе на 7 марта

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-4°C тепла, днем 10-12°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 марта

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 16-21°C, в прибрежной зоне 10-12°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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