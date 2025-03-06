Прогноз погоды в Одессе на 7 марта
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 10-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 марта
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 16-21°C, в прибрежной зоне 10-12°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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