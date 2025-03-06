Прогноз погоди в Одесі на 7 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 10-12°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 16-21°C, у прибережній зоні 10-12°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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