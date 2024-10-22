Елена Зеленская на Одесчине рассказала о реформе школьного питания

Во время пресс-тура участники посетили несколько образовательных учреждений, в частности детский сад в Фонтанской громаде, где благодаря базовой кухне обеспечено четырехразовое питание для 90 воспитанников. В Авангардовском лицее, где учится более 800 детей, действует опорная кухня, которая обслуживает еще три школы громады. Кроме этого, в Прилиманском лицее вскоре также появится собственная кухня благодаря государственной субвенции и софинансированию местных властей.

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В целом правительство выделило 1,5 млрд грн на капитальный ремонт школьных столовых, что охватило 173 проекта в 23 областях.

Кульминацией тура стал визит в Одесский центр профессионально-технического образования, где функционирует кулинарный хаб для повышения квалификации работников школьных столовых. Одесский опыт будет продемонстрирован на Европейском региональном саммите школьного питания, который состоится в ноябре в Киеве. Украина, как участница глобальной Коалиции школьного питания, сможет поделиться своими достижениями во внедрении этой важной реформы даже в таких сложных условиях.

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