Новости Одессы и Одесской области

Елена Зеленская на Одесчине рассказала о реформе школьного питания

Елена Зеленская на Одесчине рассказала о реформе школьного питания

В Одесской области продолжается активное внедрение реформы школьного питания, несмотря на постоянные обстрелы и сложную ситуацию в регионе. Команда реформы организовала престур для ознакомления с ее реализацией на местах, к которому присоединились представители власти и медиа. Важной частью посещения стало ознакомление с различными моделями организации питания в учебных заведениях. Об этом сообщает Елена Зеленская на своей официальной странице в Facebook.

Во время пресс-тура участники посетили несколько образовательных учреждений, в частности детский сад в Фонтанской громаде, где благодаря базовой кухне обеспечено четырехразовое питание для 90 воспитанников. В Авангардовском лицее, где учится более 800 детей, действует опорная кухня, которая обслуживает еще три школы громады. Кроме этого, в Прилиманском лицее вскоре также появится собственная кухня благодаря государственной субвенции и софинансированию местных властей.

Читайте также: В Одесской области вводят новое питание школьников: полезно, но не всегда вкусно?

В целом правительство выделило 1,5 млрд грн на капитальный ремонт школьных столовых, что охватило 173 проекта в 23 областях.

Кульминацией тура стал визит в Одесский центр профессионально-технического образования, где функционирует кулинарный хаб для повышения квалификации работников школьных столовых. Одесский опыт будет продемонстрирован на Европейском региональном саммите школьного питания, который состоится в ноябре в Киеве. Украина, как участница глобальной Коалиции школьного питания, сможет поделиться своими достижениями во внедрении этой важной реформы даже в таких сложных условиях.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua