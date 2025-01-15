Как сообщили в Сафьяновской сельской территориальной громаде, житель села Броска, 33-летний Дмитрий Шустовский был командиром боевой машины 2-го механизированного отделения 3-го механизированного взвода 7-й механизированной роты ВСУ. Он погиб в ходе штурмовых действий противника вблизи населенного пункта Терны Донецкой области.

«Дмитрий был не только преданным сыном Украины, но и верным товарищем, добрым другом, любящим сыном… Его мужество, верность долга и жертвенность всегда будут служить примером для всех нас», – пишут земляки погибшего воина.

День и время прощания с павшим защитником в громаде не уточнили.

Скорбную новость с фронта сообщил сегодня и городской голова Килии Вячеслав Чернявский: в Курской области РФ при выполнении боевого задания оборвалась жизнь солдата Леонида Карастойки. Он не дожил несколько месяцев до своего 36-летия.

«Нет слов, которые смогли бы помочь горю семьи. Во время боли и скорби выражаем искренние соболезнования родным людям павшего бойца», – говорится в сообщении.

Когда пройдет прощание с погибшим, городской голова Килии не уточнил.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области простятся с Защитником, погибшим под Покровском более года назад.

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