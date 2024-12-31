На Донецком направлении погиб воин из Болграда

Очередное трагическое известие получила Болградская громада: на фронте погиб житель Болграда Александр Анатольевич Шамшурин.
Скорбную новость сообщила пресс-служба Болградского городского совета.
Военнослужащий механизированного подразделения Вооруженных Сил Украины погиб 26 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.
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Воину было 39 лет. У него осталась мать Вера Александровна Шамшурина.
«Александр отдал свою жизнь, защищая независимость и свободу Украины. Эта потеря является болезненной для всей громады. Светлая память Герою, который отдал жизнь за нашу страну», — написали в горсовете.