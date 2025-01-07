На войне в Курской области погиб стрелок-гранатометчик из Одесской области

Об этом сообщили сегодня, 7 января 2025 года, в Авангардовской ОТГ.

«На щите вернулся домой наш защитник Максим Витальевич Драга», – с грустью сообщают в громаде.

Также земляки погибшего воина рассказали, что Максим Драга – уроженец Донецка, откуда был вынужден выехать в 2014 году, когда на Донбасс пришли российские оккупанты. Сначала семья переехала жить на Хмельнитчину, а в 2019 года – в Авангард.

В 2024 году мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Он прошел базовую военную подготовку в Винницкой области, после которой выполнял боевые задания в составе воинской части А 0284 в Донецкой области. За проявленное мужество и профессионализм был направлен на обучение в Сумскую область, получил звание младшего сержанта. Там на Сумщине и дальше выполнял боевые задания.

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«3 сентября 2024 года стрелок-гранатометчик первого десантно-штурмового отделения воинской части А 0284, младший сержант Драга Максим Витальевич погиб на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора вблизи населенного пункта Черкасское Поречное, Суджанского района, Курской области», – говорится в сообщении.

У погибшего остались жена и двое детей.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о гибели на Донецком направлении фронта 43-летнего жителя села Кубей Болградской громады Михаила Буюкли.

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