Новости Одессы и Одесской области

Житель Кубейской громады погиб в бою на Донетчине

Житель Кубейской громады погиб в бою на Донетчине

Одесская область потеряла еще одного патриота и Защитника. Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб 43-летний житель села Кубей Буюкли Михаил Михайлович.

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Об этом сообщили в Болградской районной госадминистрации.

43-летний военнослужащий механизированного подразделения Вооруженных Сил Украины Михаил Буюкли погиб 2 января 2025 года защищая свободу и независимость Украины. Безутешной осталась мать…

Михаил Буюкли

«Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой», — пишут земляки погибшего.

В последние дни 2024 года трагическое известие получили громады Болграда и Подольска: на фронте погиб житель Болграда Александр Анатольевич Шамшурин, а на Курщине погиб Руслан Олегович Дашков из Подольска.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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