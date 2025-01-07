Житель Кубейской громады погиб в бою на Донетчине

Об этом сообщили в Болградской районной госадминистрации.

43-летний военнослужащий механизированного подразделения Вооруженных Сил Украины Михаил Буюкли погиб 2 января 2025 года защищая свободу и независимость Украины. Безутешной осталась мать…

«Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой», — пишут земляки погибшего.

В последние дни 2024 года трагическое известие получили громады Болграда и Подольска: на фронте погиб житель Болграда Александр Анатольевич Шамшурин, а на Курщине погиб Руслан Олегович Дашков из Подольска.