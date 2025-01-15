Як повідомили у Саф’янівській сільській територіальній громаді, житель села Броска, 33-річний Дмитро Шустовський був командиром бойової машини 2-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти ЗСУ. Він загинув в ході штурмових дій супротивника поблизу населеного пункту Терни Донецької області.

«Дмитро був не лише відданим сином України, а й вірним товаришем, добрим другом, люблячим сином… Його мужність, вірність обов’язку та жертовність завжди слугуватимуть прикладом для всіх нас», – пишуть земляки загиблого воїна.

День і час прощання з полеглим захисником у громаді не уточнили.

Сумну новину з фронту повідомив сьогодні і міський голова Кілії В’ячеслав Чернявський: у Курській області РФ під час виконання бойового завдання обірвалося життя солдата Леоніда Карастойки. Він не дожив лише кілька місяців до свого 36-річчя.

«Не існує слів, які змогли б зарадити горю родини. У час болю і скорботи висловлюємо щирі співчуття рідним людям полеглого бійця», – йдеться у повідомленні.

Коли пройде прощання із загиблим, міський голова Кілії не уточнив.

Раніше «Одеська житня» повідомляло, що на Одещині попрощаються із Захисником, який загинув під Покровськом подад рік тому.

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