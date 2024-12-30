Новости Одессы и Одесской области

В Курской области погиб молодой доброволец из Подольска

В Курской области погиб молодой доброволец из Подольска

Во время выполнения боевого задания на Курщине погиб Руслан Олегович Дашков из Подольска. 26-летнему Защитнику не суждено увидеть, как растет его четырехмесячный сын.

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Трагическую весть сообщили в горсовете Подольска.

Жизнь старшего лейтенанта оборвалась 23 декабря 2024 года во время артиллерийского и минометного обстрела.

Руслан Дашков

Руслан Дашков родился 3 сентября 1998 года в городе Подольск. В детчстве он всегда стремился к новым знаниям, был победителем многих школьных олимпиад по информатике и математике. За особые достижения в учебе после окончания школы он получил стипендию городского головы. Поступил в Национальный университет «Одесская политехника» по специальности «Кибербезопасность», где продолжал углублять свои знания в области информационных технологий.

17 марта 2022 года Руслан принял решение защищать родную землю от российских оккупантов и добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Мужчина участвовал в боях на самых горячих участках фронта — на Николаевщине, в Запорожской и Курской областях. За свое мужество, отвагу и принципиальность он получил уважение среди побратимов и командиров.

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«Герой — верный сын Украины отдал свою жизнь ради мира на родной земле, чтобы будущие поколения украинцев жили в независимой, европейской, процветающей стране», — пишут земляки погибшего.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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