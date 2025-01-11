На предприятии сообщили, что опытный специалист стал очередной жертвой российской агрессии против Украины.
Коллеги вспоминают Виталия как надежного товарища и порядочного человека, являвшегося образцом профессионализма в своем деле. По словам сотрудников, потеря такого специалиста и защитника – невосполнима для всего коллектива.
«Потеря настоящего человека, образцового семьянина и гражданина своей страны.
Это катастрофическая утрата для всех нас», — отмечают в коллективе.
Церемония прощания с Виталием Иваничко состоялась 11 января 2025 года в доме Офицеров.
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