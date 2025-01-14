погибший
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Об этом сообщили в Мологовской громаде.

Сержант ВСУ Андрей Даниленко погиб 27 ноября 2023 года во время наступательных действий в поселке Очеретино Покровского района Донецкой области.

Все это время 45-летний военнослужащий считался пропавшим без вести.
Андрей Даниленко

«Вся наша громада глубоко соболезнует родным и близким, друзьям. Вечная память и вечная Слава Защитнику Украины!», — пишут земляки.

О захоронении Героя будет сообщено дополнительно.

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