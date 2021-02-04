Новости Одессы и Одесской области

Два «домогроха» и опальные телеканалы: главные новости Одессы 3 февраля

Два «домогроха» и опальные телеканалы: главные новости Одессы 3 февраля

В среду, 3 февраля 2021 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких знаковых событиях в Украине и в Одессе.

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Утром, 3 февраля, в Одессе случилось сразу два «домогроха»: обвалились стена дома на Нежинской и стена заброшенного здания на Деволановском спуске.

Президент Владимир Зеленский приказал отключить от вещания три информационных украинских телеканала — «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». «Одесская жизнь» узнала, какая ситуация с опальными каналами в Одессе.

В мэрии Одессы появится новый департамент – благоустройства. В нем будут работать более 30 человек.

В школах Одессы подорожают завтраки для учеников младших классов. Однако за них как и раньше платить будут не родители.

Одесский областной онкологический диспансер приглашает одесситов пройти бесплатную диагностику на наличие раковых заболеваний.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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