В мэрии Одессы появится новый департамент на несколько десятков штатных единиц

Это департамент благоустройства, в котором будут работать более 30 человек.

Решение о создании департамента принято на сессии горсовета Одессы 3 февраля. Новый департамент появится на базе инспекции по благоустройству, поскольку она в нынешнем составе не может эффективно выполнять поставленные перед ней задачи.

«Нам необходимо скоординировать действия всех наших подразделений: мониторинговых групп районных администраций, ЖКСов, ГАСКа для того, чтобы пресекать появление в городе незаконных пристроек, балконов, будок», – отметил мэр Геннадий Труханов.