День борьбы с раком: одесситов приглашают на бесплатную диагностику

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице ОООД в Facebook, мероприятие приурочено к международному Дню борьбы с раком.

Медики напоминают, что онкопревенция (мероприятия по ранней диагностике рака и предраковых состояний) является на сегодня основным приоритетом в лечении онкозаболеваний. И поскольку на ранних стадиях рак часто протекает бессимптомно, очень важно выявить его заблаговременно, ведь чем раньше будет обнаружена угроза, тем проще, быстрее и безболезненнее будет ее устранение.

Онкодиспансер предлагает жителям Одессы пройти бесплатный скрининг по нескольким онкомаркерам в крови. Желающим сдать анализ необходимо прийти в Одесский областной онкодиспансер (ул. Неждановой, 32, к. 2) с 8:00 до 10:00 часов. Тест необходимо сдавать исключительно натощак. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля. Его провозгласил «Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями» (UICC) с целью повышения осведомленности населения о раке как об одном из самых страшных современных заболеваний, а также с тем, чтобы привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Фото: Apteka-Onko-Help и Facebook ОООД