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Обрушение дома в Одессе: стена на Нежинской рухнула, как и ожидалось (фото, видео)

Обрушение дома в Одессе: стена на Нежинской рухнула, как и ожидалось (фото, видео)

В доме на улице Нежинской, 40 в Одессе – очередное обрушение: рухнула стена и «кусок» флигеля, вместе с лестничным маршем запасного выхода. Никто не пострадал, а рядом продолжают жить люди.

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С улицы может показаться, что все спокойно. Обрушение произошло в глубине дома. Причем рядом с тем местом в этом же доме, где в 2018 году (кстати, тоже в феврале) произошло обрушение №1. Тогда серьезно пострадала одна квартира, где проживали два человека. Оба остались живы, но пережили сильный испуг и стресс.

Обрушение на Нежинской, 2018 год

Обрушение на Нежинской, 40 в 2018 году

Обрушение на Нежинской, 2018 год, балкон

Тогда серьезно пострадала одна квартира

Обрушение на Нежинской в 2018 году

К счастью, оба пострадавших остались живы

Обрушение на Нежинской, завал 2018 года

2021 год… К месту бедствия поближе пробраться не удается: спасатели не пускают, говорят, опасно. Между тем, тут все еще живут люди: впритык к месту обрушения в квартире горит свет… Им не опасно? И что же дальше?..

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Обрушение стены дома на Нежинской
Обрушение на Нежинской, 40 в Одессе

Сейчас разбирают завалы. О состоянии дома и причинах обрушения вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман дал видеокомментарий. По его словам, когда состояние дома резко ухудшилось (стена дала трещину) жильцов предупредили о возможном обрушении и предложили им отселиться, предоставив варианты. Однако две семьи, которые там проживают, отказались съезжать.

«Как и ожидалось, под воздействием осадков стена рухнула», – отмечает Жеман.

При этом он уверен, что дом спасти можно: стена будет восстановлена, она станет подпорной и не даст дому дальше «ползти». В доме будут проведены работы по водоотводу, расчищению ливневых канализаций для сохранения фундамента, а также восстановительные работы по перекрытиям, крыше и дымоходу.

После того, как разберут завалы, дом будут осматривать эксперты, после чего и будет решаться его дальнейшая судьба.

Дом на Нежинской, 40 находится на углу с улицей Дворянской. Постройка первой половины ХІХ века. Как сообщает ресурс «Домофото», в 1847 году оно было серьезно перестроено и надстроено. Здание является памятником истории местного значения.

Фото автора

Видео: Думская, 1

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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