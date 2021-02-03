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Отключение каналов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK»: какая ситуация в Одессе?

Отключение каналов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK»: какая ситуация в Одессе?

Во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приказал отключить от вещания три информационных украинских телеканала — «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». Так ли это на самом деле и какая ситуация с каналами в Одессе, узнавала «Одесская жизнь».

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Что произошло?

2 февраля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против политика и депутата партии «Оппозиционный блок» Тараса Козака, а также контролируемых им телеканалов. После этого каналы «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK» были отключены от вещания.

закрытие телеканалов, сайт президента

скриншот с сайта президента

Такая новость вызвала настоящий резонанс в сети: кто-то считает это решение незаконным и воспринимает, его как тотальное ограничение свободы слова в Украине, а кто-то поддерживает меры Зеленского по отношению к «оппозиционерам».

В свою очередь, Национальный союз журналистов Украины собирается сообщить о закрытии телеканалов в международные федерации журналистов и Офис ОБСЕ по свободе СМИ.

Так что с каналами?

Наш корреспондент связался с ведущими одесскими телекомпаниями «Инфомир», «Тенет», «Черное море», «Элан» и «Бриз». И как нам сообщили, сегодня, 3 февраля, действительно пришел приказ от правительства, в котором сказано об отключении от вещания информационных каналов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».

Так что не пугайтесь, если при переключении на телеканал отображается темный экран — это значит, вещание прекращено. Однако каналы по-прежнему остаются доступными на платформе YouTube.

Что будет дальше?

Наша редакция также поинтересовалась, что телекомпании планируют делать дальше. Выход только один — в ближайшее время они собираются заменить заблокированные каналы другими. Повлияет ли это на стоимость услуг? Нет, цена пакета остается прежней (которая указана в договоре с пользователем).

Фото: Ukranews.com

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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