Новости Одессы и Одесской области

“Дунайский экспресс”, обделенный поселок и “шутка юмора” от застройщика: субботние новости Одессы за 20 ноября

“Дунайский экспресс”, обделенный поселок и “шутка юмора” от застройщика: субботние новости Одессы за 20 ноября

В субботу, 20 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие события Одессы и Одесской области.

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В субботу, 20 ноября, на железнодорожный вокзал Одессы прибыл новый трехвагонный скоростной экспресс – региональный дизель-поезд ДПКр-3, получивший название “Дунайский экспресс”. Свой первый рейс он совершил в тестовом режиме. На перроне поезд торжественно встречали под звуки оркестра.

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского закончился не так давно, но вот некоторые элементы не просуществовали и недели. Так, спустя всего пять дней уже не светятся LED-лампочки на велодорожках.

На предстоящем заседании исполкома Одесского горсовета планируется утвердить локации для парковок электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения. По непонятной причине в приведенном перечне чиновники обошли вниманием поселок Котовского, Пересыпь и Слободку.

На этих выходных на одесской Трассе здоровья будет работать специальный вакцинальный автобус. Ранее вакцинировать одесситов на Трассе здоровья предложил городской голова Геннадий Труханов.

В Одессе предотвратили заказное убийство предпринимателя. Бизнесмена, который занимался торговлей рыбной продукцией, пытался за 100 тысяч “убрать” его конкурент.

Ремонт одесского бульвара Жванецкого все никак не могут завершить. Так он и стоит доделанный лишь наполовину. Но страшно другое: застройщики убили всю суть этого места. Так что в чувстве юмора одесским застройщикам не откажешь, вот только юмор этот ну уж совсем “черный”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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