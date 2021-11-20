В Одессе предотвратили заказное убийство “рыбного” предпринимателя (видео)

Как рассказали в пресс-службе областного Главка Нацполиции, бизнесмена, который занимался торговлей рыбной продукцией, пытался за 100 тысяч “убрать” его конкурент.

Для этой цели преступник обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба ранее были неоднократно судимы за тяжкие преступления.

Но осуществить преступные намерения помешали работники Управления миграционной полиции Одесщины. Правоохранители установили, где, когда и как планировалось убить бизнесмена, и предупредили его. Как только исполнитель приехал за потерпевшим на рынок с целью его убийства, он был задержан вместе с другими причастными.

В ходе обысков у участников группировки правоохранители нашли вещественные доказательства, а также оружие, гранату и наркотики.

В полиции квалифицировали действия злоумышленников как покушение на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15 и п.п. 11 и 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Теперь им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Одесской области полиция и СБУ предотвратили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонщины.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области