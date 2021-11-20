В Одессе торжественно встретили “Бессарабский экспресс” из Измаила (фото, видео)

Сегодня, 20 ноября, на железнодорожный вокзал Одессы прибыл новый трехвагонный скоростной экспресс – региональный дизель-поезд ДПКр-3. Свой первый рейс поезд совершил в тестовом режиме.

Дизель-поезд ДПКр-3 был построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе для обновления подвижного состава для обновления подвижного состава компании “Укрзалiзниця” в рамках национальной программы президента Украины “Большое строительство”.

На перроне “Бессарабский экспресс” торжественно встречали под звуки оркестра. На мероприятии присутствовали мэр Одессы Геннадий Труханов, вице-мэр Сергей Тетюхин и другие чиновники.

На встрече поезда побывал и наш фотокорреспондент:

С запуском этого направления жители украинской Бессарабии получат возможность добраться до Одессы быстро и с комфортом. В новом экспрессе 170 удобных кресел, оборудованных индивидуальными розетками и USB-разъемами, два туалета, один из которых предназначен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также современная система кондиционирования салонов.

Расстояние между конечными станциями в 280 км “Бессарабский экспресс” преодолевает за 4 часа 40 минут с семью двухминутными остановками.

Также отметим, что поездка на экспрессе обойдется в 189 гривен, тогда как маршрутка стоит 230 гривен.

В ночь на воскресенье, 21 ноября, поезд начнет курсировать с пассажирами.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что Одессу и Измаил свяжет современный скоростной поезд.

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