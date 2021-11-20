В Одессе торжественно встретили “Бессарабский экспресс” из Измаила (фото, видео)

Сегодня, 20 ноября, на железнодорожный вокзал Одессы прибыл новый трехвагонный скоростной экспресс – региональный дизель-поезд ДПКр-3. Свой первый рейс поезд совершил в тестовом режиме.
Дизель-поезд ДПКр-3 был построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе для обновления подвижного состава для обновления подвижного состава компании “Укрзалiзниця” в рамках национальной программы президента Украины “Большое строительство”.
На перроне “Бессарабский экспресс” торжественно встречали под звуки оркестра. На мероприятии присутствовали мэр Одессы Геннадий Труханов, вице-мэр Сергей Тетюхин и другие чиновники.
На встрече поезда побывал и наш фотокорреспондент:
Читайте также: Из Одессы в Измаил запустят “Бессарабский экспресс”: каким будет новый поезд
С запуском этого направления жители украинской Бессарабии получат возможность добраться до Одессы быстро и с комфортом. В новом экспрессе 170 удобных кресел, оборудованных индивидуальными розетками и USB-разъемами, два туалета, один из которых предназначен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также современная система кондиционирования салонов.
Расстояние между конечными станциями в 280 км “Бессарабский экспресс” преодолевает за 4 часа 40 минут с семью двухминутными остановками.
Также отметим, что поездка на экспрессе обойдется в 189 гривен, тогда как маршрутка стоит 230 гривен.
В ночь на воскресенье, 21 ноября, поезд начнет курсировать с пассажирами.
Ранее “Одесская жизнь” писала, что Одессу и Измаил свяжет современный скоростной поезд.
Другие новости по теме:
- Поезд Одесса – Яссы хотят запустить уже в этом году;
- Из Украины снова пойдут поезда в Польшу – когда и где купить билет;
- Проезд в поезде Одесса – Кишинев стал дешевле.