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В Одессе определились с местами парковки самокатов, обделив поселок Котовского – схема

В Одессе определились с местами парковки самокатов, обделив поселок Котовского – схема

На предстоящем заседании исполкома Одесского горсовета планируется утвердить локации для парковок электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения.
Об этом идет речь в соответствующем проекте решения, обнародованном мэрией.

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Согласно документу, электротранспорт можно будет размещать только по соответствующим адресам. При этом в одной точке можно будет парковать не более 5 самокатов.

Так, в Киевском районе города можно будет разместить не более 55 самокатов по 11-ти адресам; в Малиновском – не больше 10 на 2-х локациях, а в Приморском – не больше 580.

По непонятной причине в приведенном перечне обошли вниманием Суворовский район Одессы, а также Пересыпь и Слободку.

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схема парковки самокатов в Одессе

Кроме того, планируется утвердить и зонинг скоростных режимов для электросамокатов. Так, в парковых зонах самокатчики не должны превышать скорость в 12 км/час, в остальных местах – до 20 км/час. А на Трассе здоровья движение на легком индивидуальном электротранспорте вообще заблокируют.

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Как сообщалось ранее, в Одессе намерены разработать схемы зонирования мест расположения электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения, а также разработать режимы их эксплуатации с допустимой скоростью движения в каждой зоне.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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